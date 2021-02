Il problema è la leadership, non le quote rosa (Di domenica 14 febbraio 2021) La questione delle donne nel Partito Democratico è un problema di leadership, non di “riconoscimento” di ruoli o incarichi. E non è un problema di “competenze” specifiche non valorizzate. Questa lettura sconta un principio di subalternità. Il problema del Partito Democratico è un correntismo esasperato che condiziona le scelte e riduce ogni passaggio alla ricerca di un equilibrio burocratico in nome della famosa “unità”. L’assenza di battaglie di idee libere, oltre a rappresentare un male in sé, contribuisce al pregiudizio per le donne. Se penso al nostro ruolo oggi, nel tempo che viviamo, all’interno del PD non vedo la rivendicazione di uno spazio di tribuna. Se vogliamo davvero contare e dare un contributo al cuore del problema occorre uno scarto. Serve leadership politica. Il PD ha ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 febbraio 2021) La questione delle donne nel Partito Democratico è undi, non di “riconoscimento” di ruoli o incarichi. E non è undi “competenze” specifiche non valorizzate. Questa lettura sconta un principio di subalternità. Ildel Partito Democratico è un correntismo esasperato che condiziona le scelte e riduce ogni passaggio alla ricerca di un equilibrio burocratico in nome della famosa “unità”. L’assenza di battaglie di idee libere, oltre a rappresentare un male in sé, contribuisce al pregiudizio per le donne. Se penso al nostro ruolo oggi, nel tempo che viviamo, all’interno del PD non vedo la rivendicazione di uno spazio di tribuna. Se vogliamo davvero contare e dare un contributo al cuore deloccorre uno scarto. Servepolitica. Il PD ha ...

