Il post di saluto di Conte è quello con più interazioni su Facebook nel mondo. E anche Scanzi in top 10 (Di domenica 14 febbraio 2021) Il cambio di governo in Italia, oltre a finire sulle prime pagine di tutti i giornali internazionali, ha attirato anche l'attenzione degli utenti Facebook. Primo su tutti, è proprio il caso di dirlo, il messaggio di commiato pubblicato sul profilo ufficiale di Giuseppe Conte: secondo il profilo Twitter Facebook's Top 10 Link posts in Italy, che individua i post che riscuotono maggior successo sul social di Mark Zuckerberg, il post dell'ex premier è stato il primo post per interazioni totali sull'intera piattaforma. Un altro post sullo stesso tema, quello di Andrea Scanzi, risulta al decimo posto.

