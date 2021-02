Governo: Salvini, 'oggi vedo ministri Lega, sul tavolo proposte operative' (Di domenica 14 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 14 febbraio 2021) su Notizie.it.

welikeduel : 'Renzi è riuscito a far cadere Conte, ma ha riportato al Governo Berlusconi e Salvini. Per una persona che ha guida… - Corriere : Salvini, attacco al nuovo governo: «Speranza e Lamorgese cambino marcia» - fattoquotidiano : Governo Draghi, l’attacco di Paragone a Matteo Salvini: “Dove sei? Ti sei svenduto” (Video) - ComVentotene : #Salvini dall’Annunziata dichiara di essere entrato nel governo anche per “portare una ventata di #liberismo”. Cinq… - 2014Monaco : RT @ChiodiDonatella: #GOVERNODRAGHI: FATTI I #MINISTRI FACCIAMO I #VICE E I #SOTTOSEGRETARI #Speranza e #Lamorgese stanno là. Ma devono es… -