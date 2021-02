Governo, Beppe Grillo: “Ora l’ambiente”. E cita Mario Draghi: “Whatever it takes”. Casaleggio: “Spero che chi nel M5s è a disagio si astenga” (Di domenica 14 febbraio 2021) Un altro endorsement, un altro messaggio di sostegno. Con due obiettivi: lanciare un messaggio agli scontenti tra i 5 stelle, richiamare agli impegni presi il Governo di Mario Draghi. Beppe Grillo torna a farsi sentire. Stavolta non con un video o con un post, come fatto nei giorni scorsi, ma con un semplice tweet, in cui si legge. “Now the environment. Whatever it takes“. Cioè: ora l’ambiente, a qualsiasi costo. L’immagine riproduce più volte in stile Pop Art il volto del presidente di consiglio. Che da presidente della Bce pronunciò l’ormai noto “Whatever it takes“annunciando il piano di salvataggio dell’euro. Subito dopo è arrivato il post di Davide Casaleggio su facebook. “Se non sarà possibile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Un altro endorsement, un altro messaggio di sostegno. Con due obiettivi: lanciare un messaggio agli scontenti tra i 5 stelle, richiamare agli impegni presi ilditorna a farsi sentire. Stavolta non con un video o con un post, come fatto nei giorni scorsi, ma con un semplice tweet, in cui si legge. “Now the environment.it“. Cioè: ora, a qualsiasi costo. L’immagine riproduce più volte in stile Pop Art il volto del presidente di consiglio. Che da presidente della Bce pronunciò l’ormai noto “it“annunciando il piano di salvataggio dell’euro. Subito dopo è arrivato il post di Davidesu facebook. “Se non sarà possibile ...

Questo è il testo che Beppe Grillo scrive su un social media accanto a l'immagine di Mario Draghi ...Le tensioni continuano nel Movimento Cinque Stelle che si avvia diviso al voto di fiducia al governo ...

... facciano in fretta, hanno votato, hanno deciso di sostenere il governo Draghi, ora abbiano il ... E' quanto si legge in un tweet di Beppe Grillo che pubblica l'immagine di Mario Draghi riprodotta più ...

Un altro endorsement, un altro messaggio di sostegno. Con due obiettivi: lanciare un messaggio agli scontenti tra i 5 stelle, richiamare agli impegni presi il governo di Mario Draghi. Beppe Grillo tor ...

L'Italia del XXI secolo: l'unica certezza è l'incertezza

Per giudicare il governo Draghi occorre fare i conti con l’imprevedibilità nella politica italiana e della foga con cui la Storia cambia scena, trama e personaggi nel dramma che viviamo ...

Per giudicare il governo Draghi occorre fare i conti con l'imprevedibilità nella politica italiana e della foga con cui la Storia cambia scena, trama e personaggi nel dramma che viviamo ...