Giuliano e Vera: il documentario sull’amore infinito tra il regista e l’attrice (Di domenica 14 febbraio 2021) Giuliano e Vera: il documentario sull’amore infinito Giuliano Montaldo e Vera, una coppia dall’amore infinitoDurante la Festa del Cinema di Roma il regista Fabrizio Corallo presenta Vera & Giuliano, un documentario dedicato al grandissimo amore e al sodalizio che hanno dovuto affrontare il regista e sua moglie. Stiamo parlando di Vera Pescarolo e il regista Giuliano Montaldo, i due sono i protagonisti della pellicola presentata da Fabrizio Corallo, giornalista, autore, e regista, tra le sue opere troviamo “Sono Gassman! Vittorio re della commedia”, “Citizen Rosi” e “Siamo tutti ... Leggi su ck12 (Di domenica 14 febbraio 2021): ilMontaldo e, una coppia dall’amoreDurante la Festa del Cinema di Roma ilFabrizio Corallo presenta, undedicato al grandissimo amore e al sodalizio che hanno dovuto affrontare ile sua moglie. Stiamo parlando diPescarolo e ilMontaldo, i due sono i protagonisti della pellicola presentata da Fabrizio Corallo, giornalista, autore, e, tra le sue opere troviamo “Sono Gassman! Vittorio re della commedia”, “Citizen Rosi” e “Siamo tutti ...

Raicomspa : Nel giorno di #SanValentino la storia di un grande amore: VERA & GIULIANO oggi in onda in anteprima assoluta su… - FR33D0MI : Ragazzi ma se Rosalinda è fidanzata con Giuliano tutta questa cosa con Zenga non può essere vera. Voglio Confronto. #rosmello - RadiocorriereTv : 'Si compensano l'un l'altro, possono litigare a morte e cinque minuti dopo baciarsi e abbracciarsi...' ??'Vera & G… - daydream_sara : RT @Raicomspa: Nel giorno di #SanValentino la storia di un grande amore: VERA & GIULIANO oggi in onda in anteprima assoluta su @RaiPlay e @… - MimmVerdescaOFF : @Carolcrasher Verissimo Carolina ???????????????? cari Vera e Giuliano ?? -