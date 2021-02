Feltri scatenato | “Con o senza Dibba | il M5s resta spazzatura” E sul sì di Salvini a Draghi | “Ha fatto una c ”

(Di domenica 14 febbraio 2021) “Caro Matteosei ancora convinto che stare in questo governo sia una buona cosa? O è una cazzata?”. Vittorioè piùche mai. Su Twitter sta infatti esprimendo tutte le sue perplessità sul governo. E lo sta facendo a modo suo, caustico e incisivo.: “Speranzaministro, ha vinto il Covid” In questi giorni il direttore di Libero ha scritto cinguettii fulminanti contro il nuovo esecutivo. A cominciare dalle conferme. Roberto Speranza, “con la sua riconferma alla Sanità ha vinto il Covid”, ha twittato. Non poteva mancare un tweet sulla conferma di Luigi Di Maio alla Farnesina. “Rimane agli Esteri perché esperto di lingue straniere e di congiuntivi italiani. Complimenti a, ...

Con tutta evidenza Feltri non condivide l'interpretazione di Mentana e ironizza così, con un "Peccato che non veda un ca***" "Ha ragione il prof. Marco Gervasoni: gli elettori di 5 stelle sono una cal ..." Il direttore di Libero, grande tifoso dell'Atalanta, non ha gradito alcuni commenti dei telecronisti della RAI in occasione della gara con il Napoli.