De Magistris su Bassolino: “La sua candidatura? Un motivo in più per votare Clemente” (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ringrazio Antonio Bassolino della sua candidatura, perché è un elemento in più per votare Alessandra Clemente“. Queste le parole del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, con le quali ha commentato la volontà di di Antonio Bassolino di candidarsi alla carica di primo cittadino partenopeo. “Alessandra (Clemente n.d.r.) – dice all’Adnkronos de Magistris – rappresenta la continuità nel cambiamento generazionale e ha dimostrato in tanti anni di lavorare per la città, esclusivamente per il bene comune, per il popolo napoletano e quindi non per interessi di parte o di partito, men che mai per rovinare l’immagine della città. Quindi credo che la candidatura di Bassolino ci aiuti“. “Fermo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ringrazio Antoniodella sua, perché è un elemento in più perAlessandra“. Queste le parole del sindaco di Napoli Luigi de, con le quali ha commentato la volontà di di Antoniodi candidarsi alla carica di primo cittadino partenopeo. “Alessandra (n.d.r.) – dice all’Adnkronos de– rappresenta la continuità nel cambiamento generazionale e ha dimostrato in tanti anni di lavorare per la città, esclusivamente per il bene comune, per il popolo napoletano e quindi non per interessi di parte o di partito, men che mai per rovinare l’immagine della città. Quindi credo che ladici aiuti“. “Fermo ...

