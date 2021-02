Ciao Maschio: benvenuta banalità (Di domenica 14 febbraio 2021) Nunzia De Girolamo, Ciao Maschio Ciao Maschio. E addio. Criticare il nuovo programma di Rai1 condotto da Nunzia De Girolamo non è facile, perché non si sa da dove cominciare. Inizieremo quindi col dire che non ci saremmo aspettati una trasmissione declinata in maniera così approssimativa. Il talk show di seconda serata, debuttato ieri dopo la mezzanotte (con l’8.6% di share), avrebbe infatti dovuto approfondire i segreti dell’universo maschile ed invece si è rivelato un concentrato di banalità. A disseminare luoghi comuni sul rapporto tra uomini e donne è stata in particolare la conversazione tra la neo-conduttrice ed i suoi ospiti (in studio per la prima puntata c’erano il malcapitato Luigi De Magistris, Stefano De Martino e Francesco Paolantoni). In un clima tra l’ammiccante e il rilassato, il ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 14 febbraio 2021) Nunzia De Girolamo,. E addio. Criticare il nuovo programma di Rai1 condotto da Nunzia De Girolamo non è facile, perché non si sa da dove cominciare. Inizieremo quindi col dire che non ci saremmo aspettati una trasmissione declinata in maniera così approssimativa. Il talk show di seconda serata, debuttato ieri dopo la mezzanotte (con l’8.6% di share), avrebbe infatti dovuto approfondire i segreti dell’universo maschile ed invece si è rivelato un concentrato di. A disseminare luoghi comuni sul rapporto tra uomini e donne è stata in particolare la conversazione tra la neo-conduttrice ed i suoi ospiti (in studio per la prima puntata c’erano il malcapitato Luigi De Magistris, Stefano De Martino e Francesco Paolantoni). In un clima tra l’ammiccante e il rilassato, il ...

ValerioIafrate : Bel debutto per @N_DeGirolamo con il suo “Ciao Maschio!”, 8,6% di media e 745mila spettatori. Programma ben scritto… - RMagic67 : RT @RaiUno: Un messaggio in segreteria per #StefanoDeMartino... Il mittente? Scopri il significato della telefonata, la prima puntata di… - annaros70527446 : @RaiUno @N_DeGirolamo @Drusilla_Foer @demagistris Ciao Maschio, Nunzia De Girolamo in un talk show a dir poco imbar… - annaros70527446 : @MFerraglioni @N_DeGirolamo Ciao Maschio, Nunzia De Girolamo in un talk show a dir poco imbarazzante L’ex ministra… - annaros70527446 : @N_DeGirolamo Ciao Maschio, Nunzia De Girolamo in un talk show a dir poco imbarazzante L’ex ministra cavalca uno st… -