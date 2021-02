Chiellini 500, ma a Napoli non si festeggia: per una volta decisivo al rovescio (Di domenica 14 febbraio 2021) La sua seconda giovinezza a 36 anni e mezzo era una delle grandi storie fondanti della rinascita juventina di inizio 2021. Contro il Napoli Giorgio Chiellini celebrava un paio di pietre miliari ... Leggi su gazzetta (Di domenica 14 febbraio 2021) La sua seconda giovinezza a 36 anni e mezzo era una delle grandi storie fondanti della rinascita juventina di inizio 2021. Contro ilGiorgiocelebrava un paio di pietre miliari ...

sportli26181512 : Chiellini 500, ma a Napoli non si festeggia: per una volta decisivo al rovescio: Chiellini 500, ma a Napoli non si… - Gazzetta_it : #Chiellini 500 da titolare, ma a #Napoli non si festeggia: per una sera decisivo al rovescio #Juventus - FloroFloTassone : Da Juventino mi vergogno per quelli che dicono che non era rigore ieri sera. Pensate invece ai 500 palloni toccati… - infoitsport : 400 gare in Serie A, 500 ala Juve. Chiellini e un doppio traguardo macchiato dalla manata - UgoBaroni : RT @TUTTOJUVE_COM: Grande traguardo per Chiellini: 400 gare in Serie A, 500 alla Juve -