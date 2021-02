“Cambiate subito canale”. Clamoroso a Domenica In: chi fa irruzione in studio, Mara Venier nel panico (Di domenica 14 febbraio 2021) Vincenzo De Lucia sta spopolando in rete con l'imitazione di Barbara d'Urso, che ha fatto divertire anche la diretta interessata. Nessuno però si aspettava che potesse sbarcare anche a Domenica In, nel salotto di Mara Venier, che si è prestata alla presa in giro ironica sulla collega. “Chi è?”, ha esclamato la conduttrice di Rai1, confusa dal brano “I don't care” che è appunto la sigla del Live della d'Urso. “Grazie per avermi fatto entrare nelle vostre case”, ha esordito l'imitatore che poi ha aggiunto: “Io sono scioccata di essere qui nella seconda trasmissione più vista della Domenica. Col cuore eh. Mara, io sono qui per aiutarti, secondo me devi cambiare il nome del programma, altrimenti la gente non lo sa che lo conduci tu. Io ti voglio aiutare perché sono stanca di fare 8 miliardi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Vincenzo De Lucia sta spopolando in rete con l'imitazione di Barbara d'Urso, che ha fatto divertire anche la diretta interessata. Nessuno però si aspettava che potesse sbarcare anche aIn, nel salotto di, che si è prestata alla presa in giro ironica sulla collega. “Chi è?”, ha esclamato la conduttrice di Rai1, confusa dal brano “I don't care” che è appunto la sigla del Live della d'Urso. “Grazie per avermi fatto entrare nelle vostre case”, ha esordito l'imitatore che poi ha aggiunto: “Io sono scioccata di essere qui nella seconda trasmissione più vista della. Col cuore eh., io sono qui per aiutarti, secondo me devi cambiare il nome del programma, altrimenti la gente non lo sa che lo conduci tu. Io ti voglio aiutare perché sono stanca di fare 8 miliardi di ...

