Bolzano | arriva l' autopsia | Laura morta strangolata Nessuna traccia di Peter Neumair

Valentina Dardari Laura Perselli sarebbe morta per strangolamento. Il figlio Benno resta in carcere e si è sempre dichiarato innocente Nella mattinata di ieri, sabato 13 febbraio, erano iniziate le ricerche nell'Adige per cercare di trovare il corpo di Peter Neumair, l'uomo scomparso con la moglie Laura nel pomeriggio di sabato 4 gennaio. Purtroppo però anche la maxi battuta organizzata ieri nelle fredde acque del fiume non ha portato a nulla. Ancora disperso il corpo di Peter Neumair Nonostante gli oltre 200 uomini coinvolti nelle ricerche, le imbarcazioni impiegate, le ben sette unità cinofile messe a disposizione dal Ministero dell'Interno tedesco a seguito di contatti tra l'Arma dei Carabinieri di Bolzano e la Bundespolizei, i cani ...

Ancora niente, la maxi battuta per trovare il corpo di Peter Neumair nelle acque gelide dell'Adige si è conclusa con un nulla di fatto. Il figlio Benno resta in carcere.

Omicidio coppia di Bolzano, l’autopsia: Laura Perselli è stata strangolata

La conferma arriva dai primi esami effettuati sul corpo di Laura Perselli la donna scomparsa il 4 gennaio scorso insieme al marito Peter Neumair da ...

Ancora niente, la maxi battuta per trovare il corpo di Peter Neumair nelle acque gelide dell'Adige si è conclusa con un nulla di fatto. Il figlio Benno resta in carcere. La conferma arriva dai primi esami effettuati sul corpo di Laura Perselli la donna scomparsa il 4 gennaio scorso insieme al marito Peter Neumair da ...