Bernardeschi ancora a secco | non era mai successo in carriera

Federico Bernardeschi non ha ancora segnato in questa stagione: non era mai accaduto in carriera al numero 33 della Juve Federico Bernardeschi non si è stato tra i protagonista della gara contro il Napoli: la prestazione del numero 33 non è stata esaltante e non ha inciso in zona gol. La casella delle reti recita ancora un triste zero come mai gli era successo in carriera: nelle stagioni con Crotone, Fiorentina e Juventus era sempre andato in gol nei primi mesi di campionato.

stesco74 : @KingManu1986 Anche per non vedere ancora Bernardeschi in campo - domthewizard : RT @vernez89: È domenica, è San Valentino e invece di godervi un po’ di meritato riposo, fare un giro o stare con i vostri amati siete anco… - vernez89 : È domenica, è San Valentino e invece di godervi un po’ di meritato riposo, fare un giro o stare con i vostri amati… - Ilarioforjuve : @MarzianoAnsioso Io non dò colpe ma chiedo a Pirlo di mandare Bernardeschi nell'under23 fino a giugno e poi spero c… - kulusexi : Sto ancora fumando per ieri, è impossibile che quell'ameba di allenatore non azzecca una formazione neanche a minac… -