Bambina di 10 anni muore per un malore nella notte (Di domenica 14 febbraio 2021) Arriva esamine al pronto soccorso dell’Ospedale di Siena una Bambina colta da un malore nella notte tra il 13 e il 14 febbraio. Tragedia a Siena dove una Bambina di 10 anni ha perso la vita a causa di un malore. La Bambina è arrivata al pronto soccorso in arresto cardio-circolatorio, trasportata d’urgenza dall’ambulanza nell’ospedale Santa L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 14 febbraio 2021) Arriva esamine al pronto soccorso dell’Ospedale di Siena unacolta da untra il 13 e il 14 febbraio. Tragedia a Siena dove unadi 10ha perso la vita a causa di un. Laè arrivata al pronto soccorso in arresto cardio-circolatorio, trasportata d’urgenza dall’ambulanza nell’ospedale Santa L'articolo proviene da YesLife.it.

andrwcox : @lvfabb invece sei solo una bambina di 9 anni???? - sara9995555 : @sono_alessia rosalinda ha raccontato a giulia e dayane la scena in piscina e quello che prova. sembrava una bambin… - zazoomblog : Siena: bambina di 10 anni morta per malore al pronto soccorso - #Siena: #bambina #morta #malore - Tiziana684 : RT @argentano5: Mia figlia di 7 anni, ha pianto a dirotto durante la diretta dei saluti a #GiuseppeConte, l'ha capito anche una bambina il… - ForTheFallenMe : Io inizio a pensare che non sta nemmeno recitando, è proprio rincoglionita di suo dopo aver visto quella clip. Perc… -