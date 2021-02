Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Tracey Matthews (Di sabato 13 febbraio 2021) Il giorno 19 giugno 2017 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la dodicesima puntata della stagione 5 di Vite al limite con protagonista Tracey Matthews. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha cominciato a prendere peso da giovanissima come reazione ai litigi dei genitori e ai problemi di alcol del padre. Vite al limite – Tracey Matthews Tracey, la protagonista, ha 41 anni, vive a Lorain in Ohio, e all’inizio del suo percorso pesa ben 275 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà, perdendo ben 99 kg per arrivare a 176 chilogrammi. Tracey Matthews oggi Si sono ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 13 febbraio 2021) Il giorno 19 giugno 2017 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la dodicesima puntata della stagione 5 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha cominciato a prendere peso da giovanissima come reazione ai litigi dei genitori e ai problemi di alcol del padre.al, la protagonista, ha 41 anni, vive a Lorain in Ohio, e all’inizio del suo percorso pesa ben 275 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà, perdendo ben 99 kg per arrivare a 176 chilogrammi.oggi Si sono ...

