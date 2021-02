Verso Inter-Lazio, sono 3 i giocatori diffidati: rischiano di saltare il derby per squalifica (Di sabato 13 febbraio 2021) Tre i diffidati in casa Inter Torna in campo domani sera l’Inter nel match valido per la ventiduesima giornata di Serie A contro la Lazio. Tre giocatori nerazzurri giocheranno con il rischio di non disputare il derby in programma domenica prossima. Bastoni, Brozovic e Barella sono infatti diffidati. Nonostante ciò Conte sembra intenzionato a schierarli tutti e tre titolari, e se il risultato lo consentirà toglierli nella ripresa per non correre rischi inutili. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) Tre iin casaTorna in campo domani sera l’nel match valido per la ventiduesima giornata di Serie A contro la. Trenerazzurri giocheranno con il rischio di non disputare ilin programma domenica prossima. Bastoni, Brozovic e Barellainfatti. Nonostante ciò Conte sembra intenzionato a schierarli tutti e tre titolari, e se il risultato lo consentirà toglierli nella ripresa per non correre rischi inutili. L'articolo proviene damagazine.

Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo in vista di #InterLazio ?? Guarda qui le altre foto ??… - giovannicoviel1 : RT @SPress24: Verso @inter - @OfficialSSLazio i tifosi salutano così #sslazio #lazio #inter #sportpress24 - IoNascoQui : Verso Inter – Lazio: la conferenza stampa di Conte - SPress24 : Verso @inter - @OfficialSSLazio i tifosi salutano così #sslazio #lazio #inter #sportpress24 - SpazioInter : Verso Inter-Lazio: l’Inter scenderà in campo con una maglia particolare - -