MediasetTgcom24 : Covid, Cts: se ci sono rischi da varianti, costretti a chiudere le scuole #Coronavirusitalia… - Tg3web : Cresce in tutta Italia l'allarme per la diffusione delle varianti del covid. A Bollate, nel Milanese, è emersa la p… - WRicciardi : Ricciardi: 'Covid-19, lockdown mirato e tracciamento per affrontare le varianti del virus' - orizzontescuola : Varianti Covid-19, se ci sono rischi le scuole devono chiudere. Lo ha detto Miozzo (CTS) - pixie44042532 : RT @GrandenapoliNA: La #sperimentazione si svolgerà anche all’#IstitutoPascale di #Napoli. #COVID19 #COVID -

Ultime Notizie dalla rete : Varianti Covid

il Resto del Carlino

Sono in corso una serie di indagini su più fronti per capire come si comporta il- 19 anche nelle sue mutazioni inglese e ...La Regione Campania ribadisce "che, anche alla luce della conferma della circolazione di alcunevirali a maggiore trasmissibilità, è fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni ...Quanto sopra comporta 3000 persone in più in una città nel cui ospedale, l'unico nosocomio che in provincia si occupa di Coronavirus, in questi giorni si stanno togliendo posti letto in altri reparti ...COVID 19 – I sindaci del Basso Molise rivendicano il diritto all’assistenza per i cittadini e chiedono un incontro urgente.