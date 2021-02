Tragico incidente, 12enne muore fulminato usando il telefono nella vasca (Di sabato 13 febbraio 2021) Un Tragico incidente ha scosso il mondo intero. Un 12enne è morto per aver utilizzato lo smartphone in carica nella vasca da bagno. Si chiamava Yaroslav il 12enne vittima del drammatico incidente. È accaduto tutto in Russia, mentre il piccolo si stava rilassando all’interno della propria vasca da bagno. Il ragazzo ha deciso di utilizzare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 13 febbraio 2021) Unha scosso il mondo intero. Unè morto per aver utilizzato lo smartphone in caricada bagno. Si chiamava Yaroslav ilvittima del drammatico. È accaduto tutto in Russia, mentre il piccolo si stava rilassando all’interno della propriada bagno. Il ragazzo ha deciso di utilizzare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

matteoduranti10 : RT @LiveNoneladUrso: Il racconto del tragico incidente in auto di Lucas Mello #noneladurso - LiveNoneladUrso : Il racconto del tragico incidente in auto di Lucas Mello #noneladurso - kuku7te : RT @MaxxGhe: Stevie Ray Vaughan - 'Wisconsin 1990'. Out 19/02/2021 Sono le registrazioni ufficiali rimasterizzate dell'ultimo concerto del… - MaxxGhe : Stevie Ray Vaughan - 'Wisconsin 1990'. Out 19/02/2021 Sono le registrazioni ufficiali rimasterizzate dell'ultimo co… - MaxxGhe : RT @MaxxGhe: Stevie Ray Vaughan - 'Wisconsin 1990'. Out 21/12/2020 (in CD). Sono le registrazioni ufficiali rimasterizzate dell'ultimo conc… -