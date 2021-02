Traffico Roma del 13-02-2021 ore 09:30 (Di sabato 13 febbraio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Ci sono code per un incidente avvenuto sull’Aurelia all’altezza di via di Brava quindi in corrispondenza del raccordo anulare in direzione del centro e proprio sul raccordo di conseguenza si sono formate code all’uscita quartiere Aurelio Città del Vaticano da segnalare un incidente sulla tangenziale all’altezza della Mentana incidente che sta provocando code tra lo svincolo per corso Trieste Viale Libia e lo svincolo Batteria Nomentana in direzione di San Giovanni altro incidente registrato dalla polizia locale in via della Magliana altezza di via Asciano nella zona di San Giovanni da qualche giorno è cambiata la viabilità in via La Spezia la strada è transitabile a senso unico da via Nola a Largo Brindisi in direzione quindi di Piazzale Appio raccomandiamo le dovute a tensioni fino alle ore 12 chiuse ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Ci sono code per un incidente avvenuto sull’Aurelia all’altezza di via di Brava quindi in corrispondenza del raccordo anulare in direzione del centro e proprio sul raccordo di conseguenza si sono formate code all’uscita quartiere Aurelio Città del Vaticano da segnalare un incidente sulla tangenziale all’altezza della Mentana incidente che sta provocando code tra lo svincolo per corso Trieste Viale Libia e lo svincolo Batteria Nomentana in direzione di San Giovanni altro incidente registrato dalla polizia locale in via della Magliana altezza di via Asciano nella zona di San Giovanni da qualche giorno è cambiata la viabilità in via La Spezia la strada è transitabile a senso unico da via Nola a Largo Brindisi in direzione quindi di Piazzale Appio raccomandiamo le dovute a tensioni fino alle ore 12 chiuse ...

