Serie A, Spezia-Milan 2-0: i liguri regolano i rossoneri grazie alle reti di Maggiore e Bastoni. La classifica aggiornata (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Milan si ferma a sorpresa in casa di un convincente Spezia per 2-0.VIDEO Serie A, nelle casse dell'Inter: quali sono i giocatori più pagati? Stipendi e classificaLa squadra allenata da Pioli non sfrutta l'occasione per scappare a +10 sulla Juventus che di pomeriggio aveva perso contro il Napoli. Una partita in cui i rossoneri non sono mai riusciti a tirare nello specchio dei liguri. Una sconfitta inaspettata che potrebbe avere conseguenze importanti, con l'Inter che vincendo domani sera contro la Lazio potrebbe scavalcare i rossoneri e issarsi al primo posto in classifica. I gol della squadra allenata da Vincenzo Italiano sono stati segnati da Giulio Maggiore e Simone Bastoni.

