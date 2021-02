Rocco Hunt ad Amici 20 con Ana Mena, da A Un Passo Dalla Luna al nuovo singolo (Di sabato 13 febbraio 2021) Rocco Hunt ad Amici 20 con Ana Mena per cantare in studio il singolo di successo A Un Passo Dalla Luna e annunciare i suoi progetti futuri. Superospite della puntata odierna di Amici di Maria De Filippi è il rapper campano Rocco Hunt che vanta alle spalle una serie di successi. Nel talent show di Canale 5 canta Ti Volevo Dedicare – il singolo con J-Ax & Boomdabash, certificato 4 volte discodi platino – e annuncia il nuovo singolo in uscita il 19 febbraio, Che Me Chiamme A Fa con Geolier. Al pubblico di Mediaset regala poi un’altra esibizione sulle note di A Un Passo Dalla Luna, lo straordinario ... Leggi su optimagazine (Di sabato 13 febbraio 2021)ad20 con Anaper cantare in studio ildi successo A Une annunciare i suoi progetti futuri. Superospite della puntata odierna didi Maria De Filippi è il rapper campanoche vanta alle spalle una serie di successi. Nel talent show di Canale 5 canta Ti Volevo Dedicare – ilcon J-Ax & Boomdabash, certificato 4 volte discodi platino – e annuncia ilin uscita il 19 febbraio, Che Me Chiamme A Fa con Geolier. Al pubblico di Mediaset regala poi un’altra esibizione sulle note di A Un, lo straordinario ...

