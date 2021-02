Quando finiranno di leccargli le terga Feltri | il terribile destino di Draghi | Che cosa lo aspetta

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tra poco scopriremo di che governo dovremo morire. I giornali (non la gente) fibrillano in attesa di conoscere i nomi dei ministri. Si chiedono se i prescelti dasaranno tecnici o politici, come se cambiasse qual. Gli uni o gli altri si comporteranno più o meno allo stesso modo dei loro predecessori.rsi dei miracoli dagli esecutivi significa essere ingenui. Perché il mondo delle istituzioni non muta mai se non in peggio. Il Consiglio dei ministri che si sta formando in queste ore potrà essere guidato meglio rispetto ad altri, tuttavia non farà miracoli. La classe dirigente italiana ha una tradizione pessima e chi ne ha seguito le gesta lo sa. Molti lettori non ricorderanno Alcide De Gasperi, ma conviene rammentarne le opere, assai significative. Fu lui a gestire alla grande il dopoguerra, facilitando la resurrezione ...