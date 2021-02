Quale futuro per le aree artigianali e manifatturiere (Di sabato 13 febbraio 2021) Valorizzare il patrimonio imprenditoriale storico e trasformarlo in energia per una nuova partenza. E’ lo spirito del libro “Matera e il Paip: un futuro ancora possibile?” scritto da Giovanni Volpe e Leonardo Montemurro. Al centro della vicenda descritta nel volume delle Edizioni Giannatelli con fotografie di Antonello Di Gennaro, c’è la storia di quello che è molto più di un quartiere e che oggi celebra i 45 anni dalla sua istituzione. La pubblicazione indaga le origini dell’impresa artigiana che fece di Matera un modello per l’Italia e ne ripercorre i momenti più importanti a più di quattro decenni di distanza. Matera racconta la storia dell’uomo, della simbiosi con un territorio unico e di rara bellezza come le mani dei contadini e degli artigiani che hanno plasmato l’identità di una città “antica e operosa”. La pubblicazione fa luce sulle origini e l’evoluzione ... Leggi su formiche (Di sabato 13 febbraio 2021) Valorizzare il patrimonio imprenditoriale storico e trasformarlo in energia per una nuova partenza. E’ lo spirito del libro “Matera e il Paip: unancora possibile?” scritto da Giovanni Volpe e Leonardo Montemurro. Al centro della vicenda descritta nel volume delle Edizioni Giannatelli con fotografie di Antonello Di Gennaro, c’è la storia di quello che è molto più di un quartiere e che oggi celebra i 45 anni dalla sua istituzione. La pubblicazione indaga le origini dell’impresa artigiana che fece di Matera un modello per l’Italia e ne ripercorre i momenti più importanti a più di quattro decenni di distanza. Matera racconta la storia dell’uomo, della simbiosi con un territorio unico e di rara bellezza come le mani dei contadini e degli artigiani che hanno plasmato l’identità di una città “antica e operosa”. La pubblicazione fa luce sulle origini e l’evoluzione ...

