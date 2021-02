AntoVitiello : Daniel #Maldini oggi gioca con la squadra Primavera, alle 15.00 Bologna-Milan - SprintLombardia : Bologna-Atalanta Primavera 1: Kobacki-Sidibe, la Dea centra la terza vittoria consecutiva e si rilancia… - sportli26181512 : #Primavera, Bologna ko in rimonta: Kobacki e Sidibe castigano Zauri: I felsinei passano in vantaggio con Rocchi, ma… - bologna_sport : #Primavera, vince l'Atalanta col Bologna - tuttoatalanta : PRIMAVERA / L'Atalanta vince e convince, 2-1 a Bologna -

Ultime Notizie dalla rete : Primavera Bologna

- Ilriassapora la sconfitta, a due giorni dalla grande vittoria sul Milan : i ragazzi di Zauri si arrendono all' Atalanta , che fa filotto dopo i successi con Torino e Sampdoria ...Tutto da rifare per il, raggiunto sul pari dall'Atalanta. 1 - 1 e palla al centro. (Aggiornamento di Jacopo D'Antuono) SI COMINCIAAtalantaadesso sta per ...La Primavera di Luciano Zauri esce sconfitta per 1-2 dalla gara valida per il recupero della 6^ Giornata di Primavera 1 contro l’ Atalanta: dopo la rete iniziale di Rocchi per i rossoblù, i bergamasch ...BOLOGNA - Il Bologna Primavera cade in casa, dopo la convicente partita col Milan: i ragazzi di Zauri cedono il passo all' Atalanta, che fa filotto dopo i successi con Torino e Sampdoria. Sul campo gh ...