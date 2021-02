Napoli, seconda vittoria di fila sulla Juventus in A: l’ultima volta nel 2011 (Di sabato 13 febbraio 2021) Due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. E sono proprio tre le vittorie ottenute dal Napoli sulla Juventus nelle ultime quattro gare. Eccezion fatta per la gara di Supercoppa italiana, vinta dai bianconeri per 2-0, la formazione piemontese è sempre stata sconfitta dagli avversari. Il primo ko è arrivato al San Paolo per 2-1, con una prestazione sontuosa di Zielinski. L'ultima sconfitta è arrivata nello stesso stadio, che ha cambiato nome in Diego Armando Maradona.caption id="attachment 1093609" align="alignnone" width="1681" (Getty Images)/captionFATTORE GATTUSONon accadeva dal 2011 che il Napoli riuscisse a battere per due volte consecutive in campionato la Juventus. Questi risultati sono indubbiamente frutto dell'ottimo lavoro del tecnico Gennaro Gattuso. Da ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 febbraio 2021) Due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. E sono proprio tre le vittorie ottenute dalnelle ultime quattro gare. Eccezion fatta per la gara di Supercoppa italiana, vinta dai bianconeri per 2-0, la formazione piemontese è sempre stata sconfitta dagli avversari. Il primo ko è arrivato al San Paolo per 2-1, con una prestazione sontuosa di Zielinski. L'ultima sconfitta è arrivata nello stesso stadio, che ha cambiato nome in Diego Armando Maradona.caption id="attachment 1093609" align="alignnone" width="1681" (Getty Images)/captionFATTORE GATTUSONon accadeva dalche ilriuscisse a battere per due volte consecutive in campionato la. Questi risultati sono indubbiamente frutto dell'ottimo lavoro del tecnico Gennaro Gattuso. Da ...

