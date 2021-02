Maxi incidente sull’A32, coinvolti 20 veicoli, due morti: chiusa la Torino-Bardonecchia (Di sabato 13 febbraio 2021) Lo scontro è avvenuto all’imbocco della galleria di Serre la Voute, tra Exilles e Salbertrand. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e Croce rossa di Susa Leggi su lastampa (Di sabato 13 febbraio 2021) Lo scontro è avvenuto all’imbocco della galleria di Serre la Voute, tra Exilles e Salbertrand. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e Croce rossa di Susa

cjmimun : Si aggrava il bilancio del maxi tamponamento avvenuto questa mattina, a causa dell'asfalto ghiacciato, sull'autostr… - solops : Maxi incidente sulla Torino-Bardonecchia: un morto, diversi feriti e 25 i mezzi coinvolti - Valsusaoggi : TRAGEDIA IN VALSUSA: 2 MORTI NEL MAXI INCIDENTE IN AUTOSTRADA - cschannel_news : Piemonte, maxi incidente in autostrada: coinvolte 25 auto (e un decesso) - tizianacairati : Incidente sulla Torino-Bardonecchia: 20 auto coinvolte, un morto e diversi feriti @corriere -