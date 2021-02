Maltempo nel napoletano, cade per forte vento insegna stradale a Pozzuoli (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl forte vento che sta interessando l’intera area flegrea ha abbattuto nella tarda mattinata di oggi una pesante insegna stradale all’imbocco della galleria Montenuovo in località Lucrino a Pozzuoli. L’insegna alta circa cinque metri e larga sei metri è crollata al suolo impegnando entrambe le carreggiate. Sfiorata la tragedia. Il conducente di una vettura in transito è riuscito a passare giusto in tempo sotto l’insegna prima che dal retrovisore la vedesse crollare al suolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco, gli agenti della polizia municipale di Pozzuoli e la squadra segnaletica comunale. La galleria che collega Lucrino con la statale Domiziana in prossimità dell’ingresso di Arco Felice della tangenziale di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIlche sta interessando l’intera area flegrea ha abbattuto nella tarda mattinata di oggi una pesanteall’imbocco della galleria Montenuovo in località Lucrino a. L’alta circa cinque metri e larga sei metri è crollata al suolo impegnando entrambe le carreggiate. Sfiorata la tragedia. Il conducente di una vettura in transito è riuscito a passare giusto in tempo sotto l’prima che dal retrovisore la vedesse crollare al suolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco, gli agenti della polizia municipale die la squadra segnaletica comunale. La galleria che collega Lucrino con la statale Domiziana in prossimità dell’ingresso di Arco Felice della tangenziale di ...

