LIVE Scozia-Galles 17-8, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: parte la seconda frazione di gioco (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45? Si interrompe l’azione d’attacco dei Gallesi che continuano a fare poca strada dopo il primo contatto. 44? Calcio di punizione per il Galles che ha una buona possibilità per riaprire la partita. 43? Mischia importante per indicare chi potrà ripartire con una nuova avanzata. 41? Grave errore di Biggar che non si procura la rimessa laterale. RICOMINCIA LA PARTITA! VIA AL SECONDO TEMPO CON IL CALCIO GallesE! 18.47 Stanno rientrando in campo i trenta giocatori. 18.46 Temperature piuttosto basse a Edimburgo: la neve fa la cornice intorno al Murrayfield. 18.42 Il Galles per riaprire la partita dovrà cercare di avere maggiore possesso, altrimenti le possibilità che la Scozia gestisca il vantaggio lieviteranno. 18.38 Fra due difese ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45? Si interrompe l’azione d’attacco deii che continuano a fare poca strada dopo il primo contatto. 44? Calcio di punizione per ilche ha una buona possibilità per riaprire la partita. 43? Mischia importante per indicare chi potrà ripartire con una nuova avanzata. 41? Grave errore di Biggar che non si procura la rimessa laterale. RICOMINCIA LA PARTITA! VIA AL SECONDO TEMPO CON IL CALCIOE! 18.47 Stanno rientrando in campo i trenta giocatori. 18.46 Temperature piuttosto basse a Edimburgo: la neve fa la cornice intorno al Murrayfield. 18.42 Ilper riaprire la partita dovrà cercare di avere maggiore possesso, altrimenti le possibilità che lagestisca il vantaggio lieviteranno. 18.38 Fra due difese ...

