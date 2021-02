LIVE Juve Stabia-Avellino | le formazioni ufficiali

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Approfittare della sosta del Bari con annesso rinvio della Ternana per rosicchiare punti. E’ questo l’obiettivo dell’che affronta la. Ledi(3-4-1-2): Russo; Esposito, Mulè, Elizalde, Garattoni, Berardocco, Vallocchia, Al. Rizzo, Orlando, Borrelli, Marotta. A disp.: Farroni, Mastalli, Bobo, Guarracino, Ripa, Troest, Caldore, Oliva, Cernigoi, Fantacci. All.: Padalino.(3-5-2): Forte; Rocchi, Miceli, L. Silvestri; Ciancio, Carriero, Aloi, D’Angelo, Tito; Maniero, Santaniello. A disp.: Pane, Rizzo, Bernardotto, M. Silvestri, De Francesco, Fella, Dossena, Adamo, ...

juventusfc : Le convocate per la prossima sfida delle #JuventusWomen ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| È iniziata #JuveRoma! Forza, ragazzi, tutti insieme e #????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ?… - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Tutti insieme, ragazzi! ?? Con ???????????????????????????? e #????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ?… - iamcalcioavelli : Juve Stabia - Avellino: formazioni ufficiali e live - msgiusi : RT @juventusfc: Le convocate per la prossima sfida delle #JuventusWomen ?? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Juve

Mentre la Juventus si prepara a scendere in campo contro il Napoli arrivano le parole di Conte sull'episodio che lo ha visto coinvolto con Agnelli. Antonio Conte @Getty Il battibecco che c'è stato tra ...Allo stadio Diego Armando Maradona, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Napoli e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...Juve Stabia-Avellino, segui la diretta testuale del match dallo stadio "Romeo Menti". Vespe contro i lupi reduci da 4 vittorie e un pari ...Approfittare della sosta del Bari con annesso rinvio della Ternana per rosicchiare punti. E' questo l'obiettivo dell'Avellino che affronta la Juve Stabia.