LIVE Berrettini-Khachanov 7-6 (1) 7-6 (5), 7-6 (5), Australian Open in DIRETTA: l’azzurro chiude in tre set: “Devo recuperare dall’infortunio” (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-DE MINAUR LA CRONACA DI Berrettini-Khachanov MATTEO Berrettini: “CONTENTO DI AVER CHIUSO IN TRE SET, Devo recuperare dall’infortunio” 10.33: Tra poco in campo Fognini contro De Minaur. Grazie per averci seguito e buona giornata! 10.32: Berrettini, dunque, batte Khachanov 7-6 (7-1), 7-6 (7-5), 7-6 (7-5) il russo Khachanov nella sfida del terzo turno dell’Australian Open 10.30: Sarà il greco Tstsipas l’avversario di Berrettini negli ottavi di finale. Per l’azzurro sarà la prima volta al quarto turno all’Australian ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-DE MINAUR LA CRONACA DIMATTEO: “CONTENTO DI AVER CHIUSO IN TRE SET,” 10.33: Tra poco in campo Fognini contro De Minaur. Grazie per averci seguito e buona giornata! 10.32:, dunque, batte7-6 (7-1), 7-6 (7-5), 7-6 (7-5) il russonella sfida del terzo turno dell’10.30: Sarà il greco Tstsipas l’avversario dinegli ottavi di finale. Persarà la prima volta al quarto turno all’...

Direttaofficial : #Tennis Tre tie-break, e agli ottavi ?????? #Diretta #live #Berrettini #AustralianOpen2021 - Ubitennis : Australian Open 2021, LIVE: i match di sabato 13 febbraio. Berrettini avanti 2 set a 0 - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: MEDICAL TIMEOUT ???? Problemi fisici per Berrettini costretto a chiamare il medical timeout: speriamo non sia nulla di gra… - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: MEDICAL TIMEOUT ???? Problemi fisici per Berrettini costretto a chiamare il medical timeout: speriamo non sia nulla di gra… - genperisi : RT @Eurosport_IT: MEDICAL TIMEOUT ???? Problemi fisici per Berrettini costretto a chiamare il medical timeout: speriamo non sia nulla di gra… -