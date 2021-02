Le previsioni meteo di domenica 14 febbraio (Di sabato 13 febbraio 2021) – Cielo in prevalenza sereno al Nord, instabile al Centro con addensamenti compatti sul versante adriatico. Al Sud nuvole in transito e possibili piovaschi. – Ancora una giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali, instabile al Centro e al Sud. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Nuvole in transito sull’Emilia Romagna ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 9 gradi. Centro – Instabile sul versante adriatico con possibili nevicate sulla fascia costiera Maltempo sulle regioni centrali con addensamenti compatti e rovesci sparsi che interesseranno il versante adriatico. Possibili nevicate sulle zone costiere. Cielo in prevalenza sereno sul ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 febbraio 2021) – Cielo in prevalenza sereno al Nord, instabile al Centro con addensamenti compatti sul versante adriatico. Al Sud nuvole in transito e possibili piovaschi. – Ancora una giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali, instabile al Centro e al Sud. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Nuvole in transito sull’Emilia Romagna ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 9 gradi. Centro – Instabile sul versante adriatico con possibili nevicate sulla fascia costiera Maltempo sulle regioni centrali con addensamenti compatti e rovesci sparsi che interesseranno il versante adriatico. Possibili nevicate sulle zone costiere. Cielo in prevalenza sereno sul ...

LuceverdeRadio : #Autostrade- A1 Bologna-Firenze ?CHIUSA tra Rioveggio e Aglio >< per previsioni #meteo ?Alternativa:A1 Direttis… - TgrAltoAdige : Oggi la giornata inizierà con nubi basse in alcune vallate. Localmente possibili debolissime nevicate. Altrove il t… - NoiNotizie : #Puglia, al via la fine settimana del gelo. #Maltempo protezione civile, previsioni #meteo: allerta per neve fino a… - CharGuero : Le previsioni meteo sono solo di poco più affidabili delle previsioni astrologiche. - infoitinterno : Previsioni meteo: sabato temperature a picco. Neve in pianura e sulle coste -