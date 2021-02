La testa di Berrettini e le gambe di Fognini: così l'Italia può sognare ancora (Di sabato 13 febbraio 2021) Un vittoria di testa e una di gambe... O meglio, caviglie. Due Italiani agli ottavi di Melbourne, due sfide da batticuore all'orizzonte contro Tsitsipas e Nadal. Un tempo incroci proibitivi, ma oggi ... Leggi su gazzetta (Di sabato 13 febbraio 2021) Un vittoria die una di... O meglio, caviglie. Dueni agli ottavi di Melbourne, due sfide da batticuore all'orizzonte contro Tsitsipas e Nadal. Un tempo incroci proibitivi, ma oggi ...

Gazzetta_it : #AusOpen la testa di #Berrettini e le gambe di #Fognini: l’Italia può sognare - blando97 : RT @SecondeLinee: ????#Berrettini e #Fognini ?? Ottavi di finale #AusOpen Bravo Matteo, perché per lui vincere da testa di serie con regolar… - pompili_alberto : RT @SecondeLinee: ????#Berrettini e #Fognini ?? Ottavi di finale #AusOpen Bravo Matteo, perché per lui vincere da testa di serie con regolar… - apicella57 : RT @SecondeLinee: ????#Berrettini e #Fognini ?? Ottavi di finale #AusOpen Bravo Matteo, perché per lui vincere da testa di serie con regolar… - Ilsuperbo89 : RT @SecondeLinee: ????#Berrettini e #Fognini ?? Ottavi di finale #AusOpen Bravo Matteo, perché per lui vincere da testa di serie con regolar… -