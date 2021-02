La Stampa: Napoli-Juve, “o la va o la spacca” per Gattuso (Di sabato 13 febbraio 2021) Quella di questa sera contro la Juve è una sfida di estrema importanza per il Napoli e soprattutto per il suo allenatore Rino Gattuso che potrebbe giocarsi la panchina. Un rischio reale, come ha sottolineato in conferenza Stampa il suo amico-avversario Andrea Pirlo, che può capitare a chiunque faccia questo mestiere. Gattuso non ha intenzione di tirarsi indietro ed è pronto a giocarsi il tutto per tutto con un all in, secondo La Stampa, mettendo in campo un 4-2-3-1 con Politano, Insigne e Lozano dietro ad Osimhen, anche per fare fronte alle grandi assenze in difesa di Koulibaly, Manolas, Ghoulam e Hysaj. Per la serie “o la va o la spacca” La Juve invece sembra intenzionata a giocare come per la finale di Supercoppa, partita in cui è già riuscita a ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 febbraio 2021) Quella di questa sera contro laè una sfida di estrema importanza per ile soprattutto per il suo allenatore Rinoche potrebbe giocarsi la panchina. Un rischio reale, come ha sottolineato in conferenzail suo amico-avversario Andrea Pirlo, che può capitare a chiunque faccia questo mestiere.non ha intenzione di tirarsi indietro ed è pronto a giocarsi il tutto per tutto con un all in, secondo La, mettendo in campo un 4-2-3-1 con Politano, Insigne e Lozano dietro ad Osimhen, anche per fare fronte alle grandi assenze in difesa di Koulibaly, Manolas, Ghoulam e Hysaj. Per la serie “o la va o la” Lainvece sembra intenzionata a giocare come per la finale di Supercoppa, partita in cui è già riuscita a ...

