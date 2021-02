La Polizia di Asti chiude una bisca clandestina (Di sabato 13 febbraio 2021) Asti Due attività chiuse e una decina di persone sanzionate dalla Polizia in pochi giorni per inosservanza delle limitazioni imposte dalla norme anti - contagio. Nella zona ovest del capoluogo gli ... Leggi su gazzettadalba (Di sabato 13 febbraio 2021)Due attività chiuse e una decina di persone sanzionate dallain pochi giorni per inosservanza delle limitazioni imposte dalla norme anti - contagio. Nella zona ovest del capoluogo gli ...

ASTI_News : Asti, bisca clandestina scoperta dalla Polizia: multati i clienti e il titolare, proposta la chiusura del locale -… - StampaAsti : Scoperta dalla polizia bisca clandestina e un bar aperto durante il lockdown - StampaAsti : Piantagioni di marijuana, premiati per le indagini il commissario e il vice della polizia locale - StampaAsti : Incendio in uno scantinato, intervengono i vigili del fuoco e polizia - GiulivoGiovanni : RT @Centotorri: #100torri CRONACA - Asti, una volante della Polizia soccorre un anziano bloccato in un bosco -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia Asti La Polizia di Asti chiude una bisca clandestina

ASTI Due attività chiuse e una decina di persone sanzionate dalla Polizia in pochi giorni per inosservanza delle limitazioni imposte dalla norme anti - contagio. Nella zona ovest del capoluogo gli ...

Asti: squadra volanti arresta un 48enne colpito da un provvedimento di carcerazione

Spread the love Un equipaggio della Polizia di Stato, nel primo pomeriggio di ieri 11 febbraio, transitando nella zona Est della città, ...è stato accompagnato alla Casa di Reclusione di Asti per l'...

Asti, controlli anticovid della polizia: proposta di chiusura per due locali e diverse persone sanzionate La Nuova Provincia - Asti La Polizia di Asti chiude una bisca clandestina

Scoperta una bisca clandestina, sorprese dalla Polizia di Asti, dieci persone intente a giocare a carte e consumare alcoolici ...

Consegnata la prima fornitura di Astrazeneca

Lo comunica la Regione Piemonte: «Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 264.218 dosi (delle quali 120.999 come seconda dose), corrispondenti al 91,5% delle 288.850 dosi ...

Due attività chiuse e una decina di persone sanzionate dallain pochi giorni per inosservanza delle limitazioni imposte dalla norme anti - contagio. Nella zona ovest del capoluogo gli ...Spread the love Un equipaggio delladi Stato, nel primo pomeriggio di ieri 11 febbraio, transitando nella zona Est della città, ...è stato accompagnato alla Casa di Reclusione diper l'...Scoperta una bisca clandestina, sorprese dalla Polizia di Asti, dieci persone intente a giocare a carte e consumare alcoolici ...Lo comunica la Regione Piemonte: «Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 264.218 dosi (delle quali 120.999 come seconda dose), corrispondenti al 91,5% delle 288.850 dosi ...