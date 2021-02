Insigne | “Alziamo la testa e reagiamo | non possiamo deprimerci”

(Di sabato 13 febbraio 2021) Il capitano azzurro, Lorenzoha così parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla partita contro la Juventus: “Sappiamo che non stiamo attraversando un grande momento, ma ora dobbiamo reagire e tirare fuori tutto ciò che abbiamo dentro. Bisogna solo alzare lae pedalare, di fronte ci sarà una grande squadra e proveremo a fare il nostro gioco. Noi siamo col mister, non è lui il colpevole di questo momento difficile. Siamo tutti insieme, dobbiamo andare avanti fino alla fine così”. Se dovesse esserci un rigore dopo l’errore in Supercoppa: “L’importante è che lo fischi, poi dopo vediamo…”. Foto: zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

