Infortunio Matteo Berrettini Australian Open: cosa si è fatto? Ansia per Tsitsipas (Di sabato 13 febbraio 2021) Un triplo tie-break ha regalato a Matteo Berrettini la gioia degli ottavi di finale degli Australian Open 2021, raggiunti per la prima volta in carriera. L’azzurro infatti si è imposto contro il russo Karen Khachanov per 7-6 (1) 7-6 (5) 7-6 (5). Una gestione da campione del nostro portacolori che però non può sorridere più di tanto per via di un problema fisico sul finire del terzo parziale. Stando a quanto riferito dal romano al termine del match, si parla di una contrattura addominale, che non pochi problemi gli ha dato nel servire. Un handicap di non poco conto e di non facile risoluzione in 48 ore. Si spera che Matteo sappia essere della partita contro il greco Stefanos Tsitsipas e continuare la sua avventura nella terra dei canguro, ma oggettivamente il recupero in così breve ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) Un triplo tie-break ha regalato ala gioia degli ottavi di finale degli2021, raggiunti per la prima volta in carriera. L’azzurro infatti si è imposto contro il russo Karen Khachanov per 7-6 (1) 7-6 (5) 7-6 (5). Una gestione da campione del nostro portacolori che però non può sorridere più di tanto per via di un problema fisico sul finire del terzo parziale. Stando a quanto riferito dal romano al termine del match, si parla di una contrattura addominale, che non pochi problemi gli ha dato nel servire. Un handicap di non poco conto e di non facile risoluzione in 48 ore. Si spera chesappia essere della partita contro il greco Stefanose continuare la sua avventura nella terra dei canguro, ma oggettivamente il recupero in così breve ...

