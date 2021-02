Governo Draghi | maggioranza con numeri ampi per reggere rottura di un singolo partito?

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 13 febbraio 2021) Ilè destinato ad essere “ballerino” fino a quando tutti e tre i gruppi scontenti ne faranno parte, ma assurdamente diventerà più “solido” quando e se uno dei tre lascerà. Questo è, in sintesi, il pensiero del videoblogger Luca Donadel. “Per tutti quelli che mi stanno chiedendo di commentare questo nuovo, nei miei video metto luce su fatti non noti, quello che sta accadendo adesso è sotto gli occhi di tutti“, ha detto Donadel. Tutti felici e s-contenti “Mentre la base del PD è furiosa per l’inciucio con la Lega e la presenza di Brunetta, Carfagna e Cartabia in unsostenuto dal loro– spiega Donadel – la base dei 5Stelle è furiosa per la mancanza del loro dio Conte nel. La base della Lega, invece, è furiosa perché si ...