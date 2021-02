Governo Draghi e caos M5S, boom petizione: “Ripetere voto Rousseau” (Di sabato 13 febbraio 2021) Non si placano le polemiche nel M5S per la nascita del Governo Draghi, anzi. La squadra di Draghi e la mancata unione tra il Mise e l’Ambiente per il nuovo ministero per la Transizione ecologica voluto da Beppe Grillo hanno alimentato la rabbia. E così sulla piattaforma ‘Charge.org’ spunta una petizione per Ripetere il voto Su Rousseau di giovedì scorso, petizione che rapidamente ottiene centinaia di adesioni. “Gentilissimo Garante del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Piero Grillo – si legge – alla luce della compagine di Governo indicata dal Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, che si è espresso pubblicamente ieri per la prima volta dopo le consultazioni, siamo a chiedere di mettere ai voti su ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 febbraio 2021) Non si placano le polemiche nel M5S per la nascita del, anzi. La squadra die la mancata unione tra il Mise e l’Ambiente per il nuovo ministero per la Transizione ecologica voluto da Beppe Grillo hanno alimentato la rabbia. E così sulla piattaforma ‘Charge.org’ spunta unaperilSudi giovedì scorso,che rapidamente ottiene centinaia di adesioni. “Gentilissimo Garante del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Piero Grillo – si legge – alla luce della compagine diindicata dal Presidente del Consiglio incaricato, Mario, che si è espresso pubblicamente ieri per la prima volta dopo le consultazioni, siamo a chiedere di mettere ai voti su ...

