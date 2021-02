Governo Draghi: chi è Vittorio Colao l’uomo già scelto da Conte e oggi ministro (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Governo Draghi è pronto a partire, l’appuntamento è alle 12 di sabato 13 febbraio: i nuovi ministri presenteranno il loro giuramento e, successivamente, ci sarà la cerimonia della campanella. Nella lista dei ministri presentata da Mario Draghi spunta un nome già noto e associato ad una fase della pandemia da Covid-19, si tratta di Vittorio Colao. Colao, ex numero uno di Vodafone, era stato infatti scelto del Presidente del Consiglio uscente Giuseppe Conte per guidare la Task Force per guidare l’Italia nella Fase 2. Governo Draghi: Vittorio Colao ministro Vittorio Colao è uno dei tecnici scelti da Mario ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilè pronto a partire, l’appuntamento è alle 12 di sabato 13 febbraio: i nuovi ministri presenteranno il loro giuramento e, successivamente, ci sarà la cerimonia della campanella. Nella lista dei ministri presentata da Mariospunta un nome già noto e associato ad una fase della pandemia da Covid-19, si tratta di, ex numero uno di Vodafone, era stato infattidel Presidente del Consiglio uscente Giuseppeper guidare la Task Force per guidare l’Italia nella Fase 2.è uno dei tecnici scelti da Mario ...

