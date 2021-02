Foo Fighters, “Medicine at Midnight” è al primo posto nella classifica della settimana Top of the Music “Vinili” (Di sabato 13 febbraio 2021) Il nuovo album dei Foo Fighters “Medicine at Midnight” (Roswell Records/RCA Records/Sony Music), entra direttamente al #1 della classifica della settimana Top of the Music “Vinili” e al #2 della Top of the Music “Album”. “Medicine at Midnight” è disponibile in versione CD, vinile e digitale (http://fooFighters.co/MAM). Il nuovo album dei Foo Fighters è legato a un concorso speciale L’album è stato accolto immediatamente con critiche entusiaste. Tra le più appassionate quella del Wall Street Journal, che l’ha definito «uno dei migliori album dei Foo Fighters di questo secolo». L’attesa era ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) Il nuovo album dei Fooat” (Roswell Records/RCA Records/Sony), entra direttamente al #1Top of the” e al #2Top of the“Album”. “at” è disponibile in versione CD, vinile e digitale (http://foo.co/MAM). Il nuovo album dei Fooè legato a un concorso speciale L’album è stato accolto immediatamente con critiche entusiaste. Tra le più appassionate quella del Wall Street Journal, che l’ha definito «uno dei migliori album dei Foodi questo secolo». L’attesa era ...

