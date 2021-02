Davide Nicola | voglia di rivalsa | contro il Genoa obiettivo prima vittoria

(Di sabato 13 febbraio 2021) Prosegue il weekend di Serie A: il programma del sabato sarà aperto alle ore 15:00 dal match tra Torino e. I granata cercano il ritorno allache ormai manca da più di un mese, i liguri invece sono reduci da tre affermazioni consecutive (l’ultimail Napoli). Entrambe le squadre sono accomunate da un girone d’andata molto difficile e dal cambio di guida tecnica in corsa. SeBallardini (alla sua terza esperienza con il Grifone) sta stupendo tutti,è alla ricerca dellasulla panchina dei granata. Proprio per il tecnico torinese quella di oggi sarà una partita molto particolare, avendo militato nelcome calciatore, poi anche come allenatore. ...

Partita speciale per, che ritrova il Genoa : proprio contro i rossoblu, lo scorso luglio, i granata hanno trovato l'ultimo successo casalingo. Alle 18 è l'ora del big match di giornata: ...Lo rammenta il consigliere provincialeZicchinella: " Chick, Pulcino... fu il nonno paterno ... ad Albi, portano lo stesso nome,(a devozione di Sanda Tolentino patrono del paese) ...“Il percorso di crescita deve essere convinto, ma anche slegato, non schiavo dai fattori esterni dai quali non può dipendere” per questo Davide Nicola ha come metodologia il ...Il Corriere Torino apre le pagine dedicate ai granata con le parole di Davide Nicola: "Toro, alza l'asticella". E l'allenatore vuole trovare il primo successo da quando ...