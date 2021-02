Covid, Stati Uniti: il bilancio dei decessi supera quota 480mila (Di sabato 13 febbraio 2021) Gli Stati Uniti hanno registrato 97.525 nuovi casi di coronavirus e altri 5.323 decessi legati alla malattia. E' quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University, secondo cui il totale dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 13 febbraio 2021) Glihanno registrato 97.525 nuovi casi di coronavirus e altri 5.323legati alla malattia. E' quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University, secondo cui il totale dei ...

robersperanza : Con la vaccinazione delle persone con più di 80 anni prosegue l’impegno per proteggere i nostri anziani che sono st… - raffaellamucci1 : RT @AlienoGrigio17: Almeno 36 destinatari dei vaccini #Covid di #Pfizer e #Moderna negli Stati Uniti hanno sviluppato una rara malattia imm… - Elisaerre19 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Stati Uniti: il bilancio dei decessi supera quota 480mila #Coronavirus - stivgma_s : Cioè proprio a capodanno,,, e I mean non che gli italiani siamo stati responsabili (nel video si vedono fiumi di ge… - MediasetTgcom24 : Covid, Stati Uniti: il bilancio dei decessi supera quota 480mila #Coronavirus -