Covid-19, un decesso e nessun dimesso al “San Pio”: sono 37 i pazienti ricoverati (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – È di un decesso e nessun dimesso il bollettino diramato dall’Ospedale “San Pio” di Benevento. La persona deceduta per cause legate al Covid, era residente nella Provincia di Benevento. Attualmente sono ricoverati al “San Pio” nei reparti dedicati al Covid 37 persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – È di unil bollettino diramato dall’Ospedale “San Pio” di Benevento. La persona deceduta per cause legate al, era residente nella Provincia di Benevento. Attualmenteal “San Pio” nei reparti dedicati al37 persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pizzetto73 : RT @Ruffino_Lorenzo: In Israele su 523.000 persone completamente vaccinate a solo 544 è stato poi diagnosticato il coronavirus. Di queste s… - GazzettinoGolfo : - Covid bollettino 13 febbraio, 131 nuovi casi e 1 decesso in provincia - - statodelsud : Covid: in Basilicata 87 positivi, nessun decesso - Pino__Merola : Covid: in Basilicata 87 positivi, nessun decesso - AnsaBasilicata : Covid: in Basilicata 87 positivi, nessun decesso. Scende a 69 il numero delle persone ricoverate #ANSA -