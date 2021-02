Ciao Maschio il programma di Nunzia De Girolamo su Rai 1 sabato 13 febbraio (Di sabato 13 febbraio 2021) Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo sabato 13 febbraio a 00:15, gli ospiti Deputata, ballerina di Ballando con le stelle e ora conduttrice. Nuova vita per Nunzia De Girolamo che sa sabato 13 febbraio a 00:15 arriva su Rai 1 con Ciao Maschio un programma di interviste alla scoperta dell’universo maschile, con 8 puntate. Un saluto, un addio o un arrivederci, oppure un benvenuto, cos’è Ciao Machio? in 8 puntate Nunzia De Girolamo cercherà di scoprirlo mettendo a nudo 3 uomini ogni puntata, per cercare di rispondere all’annosa domanda che fine ha fatto il Maschio? un modo ironico e dissacrante per ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 13 febbraio 2021)conDe13a 00:15, gli ospiti Deputata, ballerina di Ballando con le stelle e ora conduttrice. Nuova vita perDeche sa13a 00:15 arriva su Rai 1 conundi interviste alla scoperta dell’universo maschile, con 8 puntate. Un saluto, un addio o un arrivederci, oppure un benvenuto, cos’èMachio? in 8 puntateDecercherà di scoprirlo mettendo a nudo 3 uomini ogni puntata, per cercare di rispondere all’annosa domanda che fine ha fatto il? un modo ironico e dissacrante per ...

annamariabusia : @robesPR1 @PierluigiBattis @ardigiorgio No. In risposta a chi poneva la domanda su Boccia. Con la moglie, nella nuo… - robesPR1 : @annamariabusia @PierluigiBattis @ardigiorgio L'interrogativo sul 'ciao maschio' di un twet precedente. Ma forse non era indirizzato a me. ?? - Grogu_IT : @lubenasich Alla prima puntata di Ciao Maschio su Rai Uno - annamariabusia : @PierluigiBattis @robesPR1 @ardigiorgio Ciao maschio - Marian5711 : @conteDartagnan Ciao maschio! La dedica della moglie. -