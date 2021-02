Bologna – Benevento | le dichiarazioni post-partita degli allenatori

(Di sabato 13 febbraio 2021) Ildiè stato acceso dalledei duein merito alla prestazione della propria squadra e ad alcuni commenti non graditi per quanto riguarda Mihajlovic. Proprio l’allenatore delesprime profondo rammarico per non essere riusciti a portare a casa i 3 punti: “Non abbiamo fatto quello che si doveva fare, abbiamo fatto meno bene, laè stata fatta peggio di altre volte ma queste partite le dobbiamo vincere. Il pareggio ci può stare. Abbiamo preso un gol dei nostri, come al solito… Forse abbiamo fatto gol troppo presto e alla fine era meglio prenderlo prima, così avremmo cominciato a giocare. Abbiamo cercato di gestire il risultato ma non c’è nulla da gestire, noi dobbiamo fare la ...

Il punto portato via da Benevento non consente certamente al Bologna di sigillare il discorso salvezza, ma permette comunque alla squadra di Inzaghi di conservare la rotta che conduce alla permanenza in Serie A. Vale il pari. Nel post-gara di Bologna - Benevento hanno parlato i due allenatori Mihajlovic e Inzaghi in merito alla prestazione della propria squadra. Nell'anticipo della 22ª giornata del fantacalcio Bologna e Benevento non vanno oltre il pareggio per 1-1 sotto il nevischio del Dall'Ara.