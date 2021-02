Bollate, screening di massa: 800 in coda per il tampone dopo il nuovo focolaio Covid (Di sabato 13 febbraio 2021) Famiglie Bollatesi in coda, ciascuno sulla propria auto, a Trenno (a Milano, tra il Gallaratese e Quinto Romano) per sottoporre i figli al tampone rapido per stabilire se sono affetti dal Covid. E’ infatti scattato lo screening di massa su circa 800 persone tra studenti e personale delle due scuole di via Galimberti a Ospiate td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 13 febbraio 2021) Famigliesi in, ciascuno sulla propria auto, a Trenno (a Milano, tra il Gallaratese e Quinto Romano) per sottoporre i figli alrapido per stabilire se sono affetti dal. E’ infatti scattato lodisu circa 800 persone tra studenti e personale delle due scuole di via Galimberti a Ospiate td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

A Bollate, comune in provincia di Milano, all'Istituto comprensivo Rosmini sono stati scoperti 59 ..."La rapidità con cui il virus si è diffuso ha portato Ats a portare avanti una campagna di screening ...

Coronavirus in Lombardia, un contagiato su tre ha il virus con la variante

Che corre, accendendo focolai: da Corzano in provincia di Brescia a Trescore Balneario nella Bergamasca, fino a Bollate, alle porte di Milano, dove da ieri è in corso lo screening di massa sugli ...

Variante inglese a Bollate: "Zona rossa? Decide lo screening" IL GIORNO Varianti Covid Lombardia, Moratti: “Nelle prossime settimane potrebbero essere il 60-80% dei casi”

Cresce la preoccupazione in Lombardia per la diffusione delle varianti del Covid. Ieri, l’assessore al Welfare Letizia Moratti ha spiegato che le varianti sono il 30 per cento dei casi e che presto po ...

"Preoccupati dalle varianti Screening subito"

"Destano forti preoccupazioni le notizie che giungono da varie parti del Paese di focolai nelle scuole determinati da varianti del Coronavirus": a scriverlo è la Flc Cgil, in una nota, ricordando il c ...

