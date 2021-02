A tutto Dalot: “Come un padre per Leao. Devo tanto a Mourinho perché…” (Di sabato 13 febbraio 2021) Lunga ed interessante intervista rilasciata dal calciatore del Milan Diogo Dalot a SportWeek. Il terzino portoghese ha parlato a lungo della stagione rossonera ma anche del suo passato in Premier League soffermandosi su diversi aspetti della sua carriera e non solo.A tutto Dalotcaption id="attachment 1093417" align="alignnone" width="395" Dalot (getty images)/caption"Il fatto di conoscere da anni Leao e di essergli amico mi sta aiutando molto, ma sono stato fortunato anche nell'aver trovato un gruppo di giocatori e uno staff tecnico che sono Come una cosa sola", ha spiegato Dalot sulla sua esperienza al Milan. "Questo ha accelerato il mio ambientamento in squadra". E ancora su Leao: "Siamo abbastanza diversi. Lui fuori dal campo è molto più estroverso, ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 febbraio 2021) Lunga ed interessante intervista rilasciata dal calciatore del Milan Diogoa SportWeek. Il terzino portoghese ha parlato a lungo della stagione rossonera ma anche del suo passato in Premier League soffermandosi su diversi aspetti della sua carriera e non solo.Acaption id="attachment 1093417" align="alignnone" width="395"(getty images)/caption"Il fatto di conoscere da annie di essergli amico mi sta aiutando molto, ma sono stato fortunato anche nell'aver trovato un gruppo di giocatori e uno staff tecnico che sonouna cosa sola", ha spiegatosulla sua esperienza al Milan. "Questo ha accelerato il mio ambientamento in squadra". E ancora su: "Siamo abbastanza diversi. Lui fuori dal campo è molto più estroverso, ...

