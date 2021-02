Syria: “Hanno picchiato selvaggiamente mio padre” (Di venerdì 12 febbraio 2021) La cantante Syria, proprio pochi minuti fa, ha raccontato un fatto drammatico che riguarda il suo amato padre, Elio Cipressi, noto discografico romano. L’uomo, mentre si trovata nei pressi del bar Vanni, a Roma, è stato preso per il collo e poi picchiato da un uomo che non indossava la mascherina. Il padre di Syria, con ogni probabilità, ha invitato il signore a indossare la mascherina perché, come ricorda saggiamente l’artista su Instagram, il virus continua a circolare. L’uomo, in tutta risposta, ha aggredito Elio Cipressi, provocandogli un trauma facciale. Ecco le parole di Syria su Instagram: Questo è il risultato dell’inciviltà, la mascherina ci protegge e protegge, ma non è ancora chiaro a molte persone. C’è ancora tanta gente incivile, mi dispiace papà! Aggressione ai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) La cantante, proprio pochi minuti fa, ha raccontato un fatto drammatico che riguarda il suo amato, Elio Cipressi, noto discografico romano. L’uomo, mentre si trovata nei pressi del bar Vanni, a Roma, è stato preso per il collo e poida un uomo che non indossava la mascherina. Ildi, con ogni probabilità, ha invitato il signore a indossare la mascherina perché, come ricorda saggiamente l’artista su Instagram, il virus continua a circolare. L’uomo, in tutta risposta, ha aggredito Elio Cipressi, provocandogli un trauma facciale. Ecco le parole disu Instagram: Questo è il risultato dell’inciviltà, la mascherina ci protegge e protegge, ma non è ancora chiaro a molte persone. C’è ancora tanta gente incivile, mi dispiace papà! Aggressione ai ...

