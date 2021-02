Spezia | Platek | “Puntiamo a successi futuri | renderemo orgogliosi i tifosi”

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Robertha rilasciato significative dichiarazioni ai microfoni della stampa italiana, presentandosi come nuovo proprietario delloCalcio. L’imprenditore statunitense ha evidenziato le motivazioni che lo hanno portato a pensare all’acquisizione del club, poi definita in tempi brevi, illustrando inoltre i propri piani per il futuro. Di seguito le dichiarazioni di, entusiasta per la nuova avventura in Liguria: “Siamo felici per l’acquisizione del club. La Serie A è l’élite ed è da tempo che cercavamo un’opportunità di partnership con un club italiano di cui apprezzassimo la Mission, l’Ethos e l’Etica. Così è stato, perché loha gli stessi valori in cui crede la nostra famiglia: il lavoro e l’umiltà. Siamo onorati di poterlo supportare e aiutarlo a crescere, puntando a ottenere ...