Sono stata in coma | ho capito il valore della vita | il racconto della ministra Stefani

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Erika, appena designataalle politiche per la Disabilità del governo Draghi, a marzo del 2019, quando ricopriva lo stesso ruolo agli Affari Regionali, si era raccontata a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. In una lunga intervista ai conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari aveva parlato, tra gli altri temi, dei drammatici giorni passati inin ospedale ma anchesua passione per la moto esingolare sistemazione che, all’epoca, la accoglieva a Roma. Ospitetrasmissione laaveva rievocato i difficili giorni passati ina causa di un malore, solo pochi anni fa. “E’ stato un momento difficile, di quelli in cui si capisce il...

La7tv : #lariachetira @VittorioSgarbi: 'Improvvisamente l'ecologia e l'ambiente sono diventate una parola nuova. Come può e… - SaveChildrenIT : Sono centinaia di migliaia i #bambinisoldato nel mondo, la loro infanzia è stata spezzata prima di iniziare. I bam… - BentivogliMarco : Sono la persona più lontana dai valori e contenuti della lega e di @matteosalvinimi . Devo riconoscere che e' sta… - pinosuriano : RT @BentivogliMarco: Sono la persona più lontana dai valori e contenuti della lega e di @matteosalvinimi . Devo riconoscere che e' stata… - AnyOtherWorld : RT @rebeccawang_13: il problema è che lei e stata licenziata mesi fa a causa del taglio del personale per l'emergenza del virus e da all'or… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono stata

L'HuffPost

Padre e figliaappena entrati in autostrada al casello di Faenza . Chiusa in quella stanza, l'... L'appuntamento a Milano è stato preso da Nanni due giorni prima del delitto, la figlia è..."Un pareggio ci puo' stare ma non siamo soddisfatti.deluso del risultato perche' non c'e'la solita prestazione. Forse abbiamo segnato troppo presto, a quel punto abbiamo cercato di gestire il risultato ma non siamo ancora bravi sotto questo ...Dramma nella capitale dove intorno alle 13.00 di oggi, un ragazzino di 13 anni si è lanciato dalla finestra del secondo piano dell'Istituto Visconti. A far scattare l'allarme sono state le urla disper ...L’assemblea provinciale ha visto una grande partecipazione dei suoi membri e ha espresso in modo convinto e coeso il sostegno a questa scelta proposta a nome della segreteria, dell’Unione Comunale di ...