Selvaggia Lucarelli: lo scontro con Bettarini non si ferma (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nelle ultime ore Selvaggia Lucarelli e Stefano Bettarini si sono scatenati in un botta risposta sui social. Le frecciatine e le critiche che i due si stanno mandando tramite Instagram, però, non accennano a fermarsi! Dopo un recente articolo di Selvaggia Lucarelli sul Grande Fratello Vip Stefano Bettarini si era sentito chiamato in causa. In effetti la giornalista aveva portato la partecipazione (e l’esclusione) dell’ex marito di Simona Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nelle ultime oree Stefanosi sono scatenati in un botta risposta sui social. Le frecciatine e le critiche che i due si stanno mandando tramite Instagram, però, non accennano arsi! Dopo un recente articolo disul Grande Fratello Vip Stefanosi era sentito chiamato in causa. In effetti la giornalista aveva portato la partecipazione (e l’esclusione) dell’ex marito di Simona Articolo completo: dal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : Il Grande fratello e quei concorrenti che entrano nei reality per la stessa ragione per cui vengono espulsi. - albo_interista : RT @albo_interista: Lucia Azzolina, Laura Boldrini, Maria Elena Boschi, Elsa Fornero, Luciana Lamorgese e Selvaggia Lucarelli farebbero div… - SasageyoESM : RT @albo_interista: Lucia Azzolina, Laura Boldrini, Maria Elena Boschi, Elsa Fornero, Luciana Lamorgese e Selvaggia Lucarelli farebbero div… - albo_interista : Lucia Azzolina, Laura Boldrini, Maria Elena Boschi, Elsa Fornero, Luciana Lamorgese e Selvaggia Lucarelli farebbero… - JackDaniels1414 : RT @stanzaselvaggia: Ai fratelli d’Italia non frega nulla dei migranti, dei gay che non devono adottare, di elettori e pezzi della classe d… -